Kocaeli'de Kovid-19 mücadelesi "filyasyon" faaliyetiyle sürüyor
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Kocaeli'de Kovid-19 mücadelesi "filyasyon" faaliyetiyle sürüyor

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanları filyasyon çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor.

Kocaeli'de Kovid-19 mücadelesi
23.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:24

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanları filyasyon çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en önemli ayağının "filyasyon" çalışmaları olduğu, kentte 200 personelle çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Sahada gerçekleştirilen başarılı çalışmaların koordinesinin ise günlük olarak yapılan "filyasyon analiz toplantıları" ile belirlendiği aktarılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyon kurulu tarafından düzenlenen toplantılarda ilimizdeki ilçelerin koronavirüs haritaları çıkarılıyor, sağlık yöneticileri tarafından belirlenen kararlar saha ekiplerine bildiriliyor. Bu sayede alınan kararlar sahada hızla hayata geçiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de hastalığın görüldüğü ilk günlerden itibaren ilgili kurum ve kişilerin yoğun koordineli çalışmaları neticesinde kentte salgının kontrole alındığını, ilerleyen haftalarda ise neticenin çok daha iyi olmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Filyasyon çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık"

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde her gün farklı ilçelerle düzenli olarak gerçekleştirilen "filyasyon analiz toplantıları"nın önemine değinen Ergüney, şunları kaydetti:

"Günlük olarak gerçekleştirdiğimiz filyasyon analiz toplantıları ile ilimizdeki bütün ilçelerde yeni çıkan pozitif vakaları isim isim, mahalle mahalle tarıyor iş yeri, akraba, komşuluk ilişkilerine bakıyor, gerekirse tek tek ilgili yerleri arayıp gerekli notları alıyoruz. Bu sayede toplantıdan, salgınla ilgili stratejilerimize rehberlik edecek birçok husus ortaya çıkmış oluyor."

Ergüney, kentte bulunan tüm pozitif vakaların hastane ya da hastanelere bağlı yurtlarda takip ve tedavi edildiklerine değinerek, pozitif vakaları, etraflarını enfekte etmemeleri açısından evlerde izole etmek yerine hastane ya da yurtlarda izole ederek tedavi ve takiplerini yaptıklarını belirtti.

Böylece sahada hiçbir pozitif vaka bırakmadıklarına vurgu yapan Ergüney, "Bu döngü içerisinde ve ciddiyetle devam eden filyasyon çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Salgın şu an için ilimizde kontrol altına alınmış durumda. Önümüzdeki haftalarda ise neticenin daha iyi olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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