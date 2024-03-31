Samsun'da Hastalar Ambulanslarla Sandığa Taşındı

Samsun'da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmak isteyen fakat sağlık problemlerinden dolayı oy verme merkezlerine gidemeyen hastalar, sandığa ambulanslarla götürüldü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Samsun'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 1 milyon 38 bin 991 seçmenin bulunduğu Samsun'da vatandaşlar sandık başına gitti. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık ekipleri, hastanelerde yatarak tedavi gören ya da sağlık problemleri nedenleriyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koştu. Hasta vatandaşlar ambulanslarla sandık başına götürülerek oylarını kullanmaları sağlandı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık ekiplerimizle, hastanelerimizde yatarak tedavi gören ya da sağlık nedenleriyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın oy kullanabilmelerine yardımcı olmak için yanlarındayız" denildi. - SAMSUN