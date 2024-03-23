Gaziantep'te sağlıkçılara nefes egzersizi etkinliği düzenlendi
Gaziantep'te sağlıkçılara yönelik nefes egzersizi etkinliği gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde, kentteki sağlık çalışanlarına yönelik nefes etkinliği düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 28 sağlıkçı katıldı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak ve uzmanlar, etkinlikte doğru nefes alma teknikleri ve nefes egzersizleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.