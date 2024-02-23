Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek ölümleri en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu'nun açılış konuşmasının yaptığı, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitime, kamu üniversitesi hastanelerinden 9 hekim, 14 ebe, 23 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni ile 2 ambulans ve aneztezi teknikerinden oluşan 50 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında, NRP eğitimcileri tarafından, yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

Yürütülen programlar ve çalışmalarla, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

Yazılı ve uygulamalı sınavın değerlendirilmesi sonucu başarılı kursiyerlere eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.