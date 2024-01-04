Eskişehir'de Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü başkanları, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen 1'inci il değerlendirme toplantısına Eskişehir Şehir Hastanesi ev sahipliği yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, yaptığı açılış konuşmasında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Bildirici, toplantının temel amacının sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlayarak en iyi seviyeye ulaştırmak için gerekli değerlendirmeleri yapmak ve stratejiler belirlemek olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Bildirici'nin konuşmasından sonra toplantı, başkanların sunumları ile devam etti.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıdı, Sağlık Hizmetleri'nin 2024 yılı içerisinde geliştirilmesine yönelik plan ve projeler hakkında bilgilendirme yaparak değerlendirmelerde bulunduğu istatistiksel bir sunum gerçekleştirdi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Eskişehir'deki kamu hastanelerinin yapmış olduğu çalışmalar ve verdikleri hizmetler hakkında sunumunu yaptı. Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Bekir Akdemir, personel çalışmalarına yönelik oryantasyon süreci ve personel çalışma planlamaları hakkında 2024 yılı içerisinde takip edilecek süreçlere dair bir sunum gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, Eskişehir'deki sağlık yatırımları hakkında, kente yapılan yeni hastaneler ve kazandırılacak tüm sağlık yatırımları hakkında detayları paylaştı. İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Mücahit Said Destici ise, eczane denetimleriyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Etkin bir iletişim ve işbirliği ortamında gerçekleşen toplantıda, hastanelerin ve sağlık birimlerinin performansı, hizmet kalitesi, personel ihtiyaçları, alt yapı ve teknolojik gelişmeler gibi konular ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki döneme yönelik hedefler belirlendi ve stratejik planlamalar yapılırken, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması planları değerlendirildi. Toplantıya katılan tüm yöneticiler fikir paylaştı ve karşılıklı bilgi alışverişi sağladı. - ESKİŞEHİR