Bilecik'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Bilecik'te gerçekleşen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kurumlar arası gerçekleşen voleybol turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü 1'inci olurken, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2'inci, Bilecik Halime Hatun Yurdu ise 3'üncü olarak müsabakaları tamamladı. Voleybol turnuvasını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, tüm takımlara destek oldu. - BİLECİK