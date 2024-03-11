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Erzincan'da 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi

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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda dereceye giren katılımcılara ödüller verildi ve tüm çocuklara sağlıklı çocuk dergisi ve şapka hediye edildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası" İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk'ün katılımları ile gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli geçen turnuva sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm çocuklara sağlıklı çocuk dergisi ve şapka hediye edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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