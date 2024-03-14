Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Türk Kızılayı İşbirliğiyle 2 Butik Açıldı

Güncelleme:

Bitlis'te Türk Kızılay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 2 butik açıldı. BEÜ'deki ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanacağı 'Kızılay Butik'in açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Türk Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyanın pek çok farklı noktasında meydana gelen afet, deprem gibi olağanüstü durumlarda insanların yardımına koştuğunu ifade etti.

Bitlis'te, Türk Kızılay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 2 butik açıldı.

BEÜ'deki ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanacağı "Kızılay Butik"in açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Türk Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyanın pek çok farklı noktasında meydana gelen afet, deprem gibi olağanüstü durumlarda insanların yardımına koştuğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın dünyada markalaşmış çok stratejik bir kuruluş olduğuna işaret eden Karaömeroğlu, " Deprem, yangın ve sellerdeki ilkyardım elimizdir. Kızılay Butik hayırlı olsun. Gençlerimizin ihtiyaç duyacağı tüm giyim malzemelerine erişebileceği bir mekanı açıyoruz. Allah Kızılay'ımızın gücünü, kuvvetini daim eylesin." dedi.

Türk Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can ise Vali Karaömeroğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve ilgili kurumların bu konuda kendilerini teşvik ettiğini belirterek, Kızılay olarak başlatılan bu hayır hareketinin yanında olmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne geçerek burada da İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle oluşturulan butiğin açılışını gerçekleştirdi.

Butikte yeni doğan bebeklerin ve kadınların ihtiyaçları karşılanacak.

Programa, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kızılay Genel Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Eren Üniversitesi Türkiye Kızılay Bitlis Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title