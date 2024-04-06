Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İzmir'de 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ümit Altıntığ, İzmir'de 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldığını, 220 hastanın tanı aldığını, bunların yüzde 90'ının erken evre olduğunu söyledi.

Altıntığ, AA muhabirine yaptığı açıklamada kanserin Türkiye'de ve dünya genelinde en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Kansere yakalanan hasta sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Altıntığ, "Türkiye ve ilimizde en çok görülen ilk 3 kanser, erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal ve kadınlarda meme, tiroid ve kolorektal kanserleridir." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından meme kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri ve kolon kanseri için tarama programlarının ücretsiz yapıldığını hatırlatan Altıntığ, şunları kaydetti:

"İzmir'de 2014 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye tarama testi uygulandı. 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldı ve 220 hasta tanı aldı. Bu kişilerin yüzde 90'ına yakını erken evre olarak saplanmıştır."

Kanser hastalıklarının teşhisinde erken tanının önemli olduğunu vurgulayan Altıntığ, aile hekimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Mobil Kanser Tarama Araçlarında ücretsiz olarak kanser tarama testlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye İzmir Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title