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Hatay'da ambulans filosuna 2 yeni ambulans eklendi

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Sağlık Bakanlığı, depremin yaralarının sarıldığı Hatay'a yatırımlarını sürdürüyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın 118 adet olan ambulans filosuna, son sistem donanımlı 2 adet ambulans daha katıldı. Ambulans filosundaki sayı 120'ye çıktı.

Hatay'da hizmet veren 118'lik ambulans filosuna 2 ambulans daha katıldı.

Sağlık Bakanlığı depremin yaralarının sarıldığı Hatay'a yatırımlarını sürdürüyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın 118 adet olan ambulans filosuna, son sistem donanımlı 2 adet ambulans daha katıldı. Ambulans filosundaki sayı 120'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'a gönderdiği son sistem ve modern cihazlarla donatılmış olan ambulanslardan bir tanesi Yayladağı 1 nolu ve diğeri de Kırıkhan 3 nolu, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Hatay 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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