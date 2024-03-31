Yatağa Bağımlı Hastalar Ambulanslarla Sandığa Götürüldü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı hastalar sandığa ambulanslarla götürüldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Bitlis'te saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de Bitlis ve ilçelerinde yatağa bağımlı hastaları oy kullanacakları okula ambulans ve sedye üzerinde nakillerini yaptı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve tansiyon, şeker ve beyninde tümör olan olduğu Sakine E. (62) nine, ambulansla oy kullanacağı okula taşındı. İlçenin Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Sakine E. evinden Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla alınarak oy kullanacağı okula götürülüp sorunsuz bir şekilde oy kullanması sağlandı.

Demokrasi hakkından mahrum kalmak istemediğini ve bundan dolayı sağlık ekiplerine ulaşarak oy kullandığını söyleyen Sakine E., "Sağlık ekipleri evimden gelip aldılar oy kullandıktan sonra tekrar evime bıraktılar. Belim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, beynimde de tümör var bundan dolayı oy kullanamıyordum. Allah hepsinden razı olsun çok yardımcı oldular" dedi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan sağlık personeli Sezer Ayyıldız, "Sakine teyzemiz oy kullanmak için sağlık ekiplerimize ulaşarak başvuruda bulundu. Koordinasyon ve iletişim merkezimize bilgileri düştükten sonra hemen yola çıktık, teyzemizi oy kullanacağı yere götürdük. Teyzemiz tansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarına sahiptir. Daha önceki seçimlerde de olduğu gibi yaşlı yatalak, yarı bağımlı hastaların hepsine oy kullanacağı yerlere kadar sağlık personelleriyle götürüp getiriyoruz" dedi. - BİTLİS