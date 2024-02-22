Sivas'ta muhtarlara içme suyu kaynaklı salgın hastalıklar konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muhtarlara yönelik içme suyu kaynakları salgın hastalıklar konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdare ekipleri tarafından muhtarlara içme suyu kaynaklı salgın hastalıklarla ilgi bilgi verildi.

Ekipler, köy ve mahalle muhtarlarına içme suyu kaynaklı salgın hastalıklarla mücadelede alınması gereken önlemler, su depolarının temizliği ve otomatik klorlama konularında bilgi aktardı.