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Sağlık çalışanlarından basın açıklaması

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Bazı sendikalara üye sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi, özlük hakları ve iş güvenliği talepleri dile getirildi.

Bazı sendikalara üye sağlık çalışanları, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Aile Hekimliği Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası ve Tabip-Sen üyelerinden oluşan gruptakiler, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirmesi, özlük hakları ve iş güvenliğine ilişkin bazı sloganlar attı.

Hekim Birliği Sendikasından Diş Hekimi Janat Düzgün, basın açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Meslek onurunu ihlal eden hukuka aykırı ceza yaptırımlarını asla kabul etmediklerini ifade eden Düzgün, "Bizler, emek ve çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz.' demek zorunda kalıyoruz. 'Belirli, öngörülebilir ve cezalarla kesilmeyen bir ücret istiyoruz.' demek zorunda kalıyoruz, 'Yıllarca ter döktüğümüz, gençliğimizi harcadığımız mesleğimizi ve onurumuzu korumak istiyoruz.' demek zorunda kalıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bize yakışır ve layık bir şekilde kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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