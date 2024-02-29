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Erzincan'da 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu kararına istinaden bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde çocuk hakları ve ihlalleri konuları ele alındı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu kararına istinaden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Avukat Adeviye Arslan, Avukat Emrah Aslan, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Rumeysa Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Avukat Duygu Güner tarafından Çocuk İzlem Merkezinin işleyişi ve çocuk haklarının ihlalleri konusunda paydaş kamu kurum personellerine, Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve stajyer avukatlara bilgilendirme eğitimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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