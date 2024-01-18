Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Evren Ekingen atandı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Evren Ekingen, görevi devraldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte gerçekleştirilen törende Oğuz Karahan, görevi Ekingen'e devretti.

Yaklaşık 8 ay önce göreve başladığını belirten Karahan, Ekingen'e başarı diledi.

Ekingen de "Antalya'da bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluktur. Devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimizle yoğun bir tempoda çalışacağız. Temel hizmet ve üretim alt yapımızı tüm sağlık çalışanlarımız ve yönetimle daha ileriye taşıyacağımıza inancım sonsuzdur. Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden halkımıza hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekingen, Karahan'a plaket verdi.