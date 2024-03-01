Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinde Deprem Tatbikatı

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve aynı binada hizmet veren Ağız Diş Sağlığı Merkezinde eş zamanlı deprem ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve aynı binada hizmet veren Ağız Diş Sağlığı Merkezinde, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde ve 30 saniye süren deprem senaryosuna göre tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre, deprem nedeniyle acil durum eylem planı devreye alınarak kırmızı kod ilan edildi. Deprem kod anonsunun ardından tahliye işlemine başlanırken kurtarma ekipleri de bilgilendirildi. Personel, hasta, hasta yakınları ve ziyaretçiler güvenli toplama alanına yönlendirilirken olay yerine 112, UMKE, emniyet ve ekipleri sevk edildi.

Ekipler, senaryo gereği yaralanan ve çıkan yangından etkilenen personele ilk müdahaleyi yaparak Tunceli Devlet Hastanesine nakletti.

Ekiplerin koordineli şekilde çalıştığı tatbikat, başarılı şekilde tamamlandı. - TUNCELİ