Kırşehir'de, gönüllü sokak işçileri şehir temizliği yaptı
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Kırşehir'de, gönüllü sokak işçileri şehir temizliği yaptı

Kırşehir Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yürüttüğü "Temiz Şehir" projesi kapsamında gönüllü elçiler, cadde temizliğine katkı sunuyor.

Kırşehir'de, gönüllü sokak işçileri şehir temizliği yaptı
14.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:16

Kırşehir Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yürüttüğü "Temiz Şehir" projesi kapsamında gönüllü elçiler, cadde temizliğine katkı sunuyor.

Şehir temizliğini 130'a yakın personelle sürdüren Kırşehir Belediyesine şehrin temizliği yönünde gönüllü elçiler katkı sunuyor. 1 Eylül tarihine kadar sürecek projeye şehirde Sivil Toplum Kuruluşları destek sunuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Park Bahçeler Müdürlüğü, Bakkallar Odası Başkanlığı ve CHP'nin destek verdiği program şehir merkezinde oluşturulan ekiplerle 3 cadde üzerinde yürütüldü.

Eldiven ve maskelerini takıp sokağa çıkan gönüllü elçiler, refujlarda bulunan çiçeklerin arasına atılan sigara izmaritleri, atık pet şişeler, ve kağıtları topladı. Geri dönüşüme ait çöpler ise belediye atık tesislerine gönderildi.

Belediyeye temizlik konusunda destek sunmak için gönüllü olarak sokağa çıktığını belirten Halil Can Bağcı, "Belediyeye destek sunmak için buradayız. Park Bahçeler Müdürlüğü ile daha yaşanılabilir daha güzel bir Kırşehir için gençlerle el ele verdik. Başlatılan temizlik kampanyasına toplumun her kesiminden Kırşehirlileri davet ediyoruz."dedi.

Öte yandan, temizlik faaliyeti kapsamında İdil Zaman adlı genç Terme Caddesi üzerinde otların arasında 100 Türk Lirası para buldu. Kimin kaybettiğini bilmediği anlatan Zaman, "Şehrimiz için böyle bir aktivite ile sokağa çıktık. Herkesi sokak temizliğine katkı sunmaları için bekliyoruz"diye konuştu.

Belediye ile ortaklaşa yürütülen proje 1 Eylül tarihine kadar günlük programlı şekilde sürdürülecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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