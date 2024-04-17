Kırşehir'de 108 projeden 5'i tamamlandı, 51 projenin yapımı sürüyor

Kırşehir'de finansmanı Genel Bütçe ve Mahalli İdare bütçeleri ile karşılanan 108 projeden 5'i tamamlandı, 51 projenin ise yapımı sürüyor.

Toplam maliyeti 15 milyar 802 milyon TL olan projeler koordinasyon kurulu toplantısında açıklandı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıda; 2024 Yılında da devam eden yatırımların hedeflenen süre içerisinde tamamlanması kontrol, denetim ve takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması projeye engel durumların tespiti ve çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, devam eden kamu yatırımlarının güncel durumları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı. - KIRŞEHİR