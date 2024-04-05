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Köy Muhtarının Şiirli Sitemi

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Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti.

Köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını ifade eden Aydın Battal, "Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim" dedi.

Sitemini "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci" dizelerinden oluşan şiiriyle dile getiren Battal, korona virüs sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazmasıyla sosyal medyada ünlenmişti. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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