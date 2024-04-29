Kırşehir'de 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyoneti Kayseri- Ankara kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen 700 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.

Gözaltına alınan sürücü K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'ya götürülmesi planlanan tütünün, buradan piyasa sürüleceği öğrenildi.