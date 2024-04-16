Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı film teklifi aldı

Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı film teklifi aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban film teklifi aldı.

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Aydın Battal; film teklifinin kendisini mutlu kıldığını ve Kırşehir adına heyecan dolu olduğunu söyledi. Battal, açıklamasında; "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Dizi teklifi alan Battal; köyünde muhtar adayı olduktan sonra 300 oyun 29'unu alarak bacanağı ve baldızına sitem dolu şiir yazmıştı.