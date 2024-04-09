Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kırşehir'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia adilin 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir müstakil evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının Ş.E. ve A.B. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Ş.E'nin evinde yapılan aramada bahse konu televizyon ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Güvenlik Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title