Kırşehir'de Anaokulu Öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'a çiçek veren öğrenciler, müdürlük binasını gezdi.
Çocuklara çikolata ve şeker ikramında bulunan Kartal, teşkilat hakkında bilgi verdi.
Daha sonra polis memurlarının çalıştığı büroları gezen öğrenciler, merak ettiklerini sordu.
Ardından Çocuk Şube Müdürlüğünce çocuklar için hazırlanan oyun odasında bir süre zaman geçiren öğrencilere, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.