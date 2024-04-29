Kırşehir'de 1 Milyon Lira Değerinde Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasoyonda; Kayseri- Ankara kara yolunda durdurulan bir kamyonette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 700 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyoneti Kayseri- Ankara karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen 700 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ankara'ya götürülmesi planlanan tütünün daha sonra piyasaya sürüleceği öğrenilirken sürücü K.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR