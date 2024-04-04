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Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tenis müsabakaları düzenlendi

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Kırşehir'de, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri içerisinde kamu kuruluşları 127 sporcuyla tenis müsabakasında bir araya geldi.

Kındam Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda, polis haftası etkinliklerinin 179. yılına vurgu yapılarak Türk Bayrağı açıldı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bireysel sporcularla katıldığı turnuvalarda İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile gösteri maçı yaptı. Etkinliklerde sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu da ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin sadece kolluk görevi yapmadığını ve her platformda görevli olarak başarılı çalışmalara katıldığını söyledi. Etkinlikler 10 Nisan gününe dek farklı organizasyonlarla sürecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Polis Haftası Kırşehir Tenis Spor Yaşam Spor Güncel Haberler

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