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Kırşehir'de Bıçak Kullanarak Tehdit Ettikleri Kişilerin Motosikletlerini Çalan 2 Kişi Tutuklandı

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Kırşehir'de, bıçak kullanarak tehdit ettikleri kişilerin motosikletlerini çalan 2 kişi tutuklandı. Bağbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de, bıçak kullanarak tehdit ettikleri kişilerin motosikletlerini çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesinde 2 kişi motosikletini bıçak zoruyla gasp edildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler S.C. ve A.A. gözaltına alınırken, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Kırşehir Tutuklama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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