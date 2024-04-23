Kırşehir'de, bıçak kullanarak tehdit ettikleri kişilerin motosikletlerini çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesinde 2 kişi motosikletini bıçak zoruyla gasp edildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler S.C. ve A.A. gözaltına alınırken, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR