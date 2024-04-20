Kırşehir'de kedi ile yılanın kavgası kameraya yansıdı

Kırşehir'de yılan ile kedinin kavgası kameraya yansıdı.

Ankara Caddesi üzerinde karşılaşan kedi ve yılan, birbirine girdi. Kedinin hızlı refleksleri ile yılanın saldırılarından kaçması kameraya yansırken; kedi de yılana saldırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. - KIRŞEHİR