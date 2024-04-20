Kırşehir'de kedi ile yılanın kavgası kameraya yansıdı
Ankara Caddesi üzerinde karşılaşan kedi ve yılan arasında yaşanan kavga, hızlı refleksler ve saldırılarla dolu bir mücadeleye dönüştü. Kedinin yılanın saldırılarından kaçması ve yılana karşı saldırması anlar, kameraya yansıdı.
Kırşehir'de yılan ile kedinin kavgası kameraya yansıdı.
Ankara Caddesi üzerinde karşılaşan kedi ve yılan, birbirine girdi. Kedinin hızlı refleksleri ile yılanın saldırılarından kaçması kameraya yansırken; kedi de yılana saldırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. - KIRŞEHİR