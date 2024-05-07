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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen 'SayStop' yürüyüşüne katıldı. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Üniversitedeki öğrenci grupları ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

Yabancı Diller Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıklarını Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin'de zulme dur de", "Filistin özgür olacak", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Kudüs coğrafi bir mesele değil, imani bir meseledir." "Yıkılsın İsrail", "Zulme karşı susan dilsiz şeytandır", "SayStop" yazılı dövizlerle İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.

Yerleşkedeki bir kafe önünde sona eren yürüyüşün ardından Kazakistanlı öğrenci Alibek Baimerek, İngilizce basın açıklamasını okudu.

Metinde, "Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Etkinliğe, AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, gençlik kolları üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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