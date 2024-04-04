Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı kutlandı

Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya, emniyet ve diğer kamu kuruluşlarından 127 personel katıldı.

Kırşehir Spor Salonu'ndaki turnuvada müsabakalar çekişmeye sahne oldu.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ise ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürü Kartal, emniyet personeli ile kamu çalışanlarının birlikte yaptıkları organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederken, polisin kolluk görevinin dışında spor alanında da yer aldığını ifade etti.