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Kayseri Atletikspor, U16 Türkiye Şampiyonası'na başlıyor

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Kayseri Atletikspor, 2023-2024 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçına bugün Kırşehir'de çıkacak. Kayseri temsilcisi, Ankara Alkula Gençlik ve Spor ile karşılaşacak.

Kayseri Atletikspor, 2023-2024 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçına bugün Kırşehir'de çıkacak.

U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri Atletikspor, 1. Kademe maçlarına bugün Kırşehir'de başlıyor. KırşehirGrubu'nda Ankara ve Çorum temsilcileri ile karşılaşacak olan Kayseri temsilcisi, ilk maçını bugün Ahi Evran Stadı'nda saat 15.00'da Ankara Alkula Gençlik ve Spor ile oynayacak.

Bu önemli maçlar için dün Kırşehir'e giden ekip son çalışmasını Antrenör Ferdi Yılmaz nezaretinde maçın oynanacağı Ahi EvranStadı'nda gerçekleştirdi. Birinci Kademe maçları sonunda grup birincisi olan toplam 22 takım ikinci kademe de 4 ayrı grupta mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Gençlik Türkiye Kayseri Ankara Spor Spor Güncel Haberler

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