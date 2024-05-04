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Kırşehir'de 2 araçta 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçerek 2 araçta yapılan operasyonda 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis, 2 araçta 3 organizatör ve 23 Suriyeli düzensiz göçmen yakaladı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü şehir giriş ve çıkışında yaptığı kontrolde Göçmen Kaçakçılığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler; insan kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği 2 araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 araç içerisinde 3 organizatör ve 23 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haklarında adli ve idari işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından sınır dışı edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Kırşehir Göçmen Suriye 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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