Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kırşehir'deki Şehit Mezarlarında Türk Bayrakları Yalanlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, Ahmet Tozluklu Şehitliği dışında yer alan şehit mezarlarında Türk bayraklarının olmadığı iddiası yalan çıktı.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bayramlar ve özel günler öncesinde Valilik bünyesinde Özel İdare tarafından Türk bayraklarının yenilenerek kontrol edildiğini ve tahrip olmuş bayrakların da değiştiğini söyledi. Kılıçaslan açıklamasında, "Sosyal medyada şehit mezarlarının üzerinde asılı olan bayrakların olmadığı propagandası tamamen yanlıştır. Şehit Aileleri Derneği, şehit yakınlarıyla daima irtibat halinde, şehit mezarlarını sürekli takip ediyoruz" dedi.

Şehitlik dışında yer alan mezarlarda da eksikliğin olmadığını aktaran Kılıçaslan, "İl merkezi, ilçe merkezleri ve köylerde bulunan şehitlerin mezarlarında da eksiklik söz konusu değildir. Bayrak yenilemeleri de düzenli olarak yapılmakta. Propaganda ile ne yapılmak isteniyorsa bilinmeli ki; bu durum şehit ailelerini üzüyor. Şehitler üzerinden bu tür provokasyonların yapılmasının da karşısındayız" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'yla birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta şehit piyade er Lokman Aksüngü ve şehit polis memuru Osman Demirci'nin mezarlarında Türk bayrağı olmadığı söylemleriyle sosyal medya üzerinden provokasyon yapılmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak? Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? Bayramda akbil ücretsiz mi? Bayramda İstanbulKart bedava mı? Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları! Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
title