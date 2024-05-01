Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de 1 Mayıs Kutlamalarında Sopalar Söküldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de polis 1 Mayıs kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri alırken; işçilerin ve sendika temsilcilerinin taşıdığı pankartlarda yer alan sopalar söküldü. Kutlamalar şehrin girişinde yer alan Türk Büyükleri Anıtı önünde toplanılmasıyla başladı.

Kırşehir'de polis 1 Mayıs kutlamaları için geniş güvenlik önlemleri alırken; işçilerin ve sendika temsilcilerinin taşıdığı pankartlarda yer alan sopalar söküldü.

Kutlamalar şehrin girişinde yer alan Türk Büyükleri Anıtı önünde toplanılmasıyla başladı. İşçi sendikaları, eğitim sendikaları ve siyasi partilerin temsilcileri Ahi Evran Mahallesi üzerinden Cacabey Meydanına kadar slogan atarak yürüdü. Toplanma merkezinde polisin uyarısıyla pankartlarda yer alan sopalar sökülürken, gruplar arama noktalarından aranarak geçti. CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de pankart üzerinde yer alan sopayı pankartı keserek çıkardı.

Sendikalar adına konuşmaların yapıldığı programda, sendika üyeleri müzik eşliğinde eğlendi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir 1 Mayıs Sendika 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title