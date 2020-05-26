Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu
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Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu

MUŞ'ta çalıştığı Alparslan-2 Barajı inşaatında kullandığı iş makinesiyle birlikte göle düşen operatör Ömer Demir'i (45) arayan dalgıç polisler, 32 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu
26.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:36

MUŞ'ta çalıştığı Alparslan-2 Barajı inşaatında kullandığı iş makinesiyle birlikte göle düşen operatör Ömer Demir'i (45) arayan dalgıç polisler, 32 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı.

Olay, 24 Mayıs saat 08.45 sıralarında Muş- Varto karayolu yolu üzerindeki inşaatı devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, Bitlis'in Tatvan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün dalgıç polis ekiplerine haber verildi. 32 metre derinliğindeki baraj gölü suyuna düşen Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı 7 çocuk babası Ömer Demir'i arama çalışmaları sırasında kepçeye ulaşıldı. Ancak suyun dibinin karanlık ve bataklık olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Emniyetin balık adamları bugün başlattıkları çalışmalarda saat 10.15 sıralarında Demir'in cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar, kepçenin içine ulaşıp, Demir'i dışarı çıkarmayı başardı. Botla kıyıya çıkarılın Ömer Demir'in cenazesi ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Babasının arama çalışmalarını ilk günden itibaren izleyen Özgür Demir, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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