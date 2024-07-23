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Samsun-Ordu kara yolunda zincirleme kaza: Trafik kapandı

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Samsun'da meydana gelen zincirleme kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

SAMSUN'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonrası Samsun- Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı. Trafik akışı banketten sağlanırken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. 19 ADU 446 ve 53 AZ 266 ile CE 2809 XF Ukrayna plakalı TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istimameti, trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı banketten sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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