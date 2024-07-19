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Bakırköy'de tırın alt geçide çarpmasıyla yol trafiğe kapatıldı

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Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı. Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Aynı alt geçitte daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Tır ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte tır bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye trafik Güvenlik Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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