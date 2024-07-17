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Muğla'da Otomobil Kazasında Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada, otomobil tarlaya uçtu ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile olan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz tarihinde Menteşe ilçesi Düğerek Mahalle yolunda meydana geldi. Düğerek'ten merkez istikametine seyir halinde olan Pınar Kaya idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pınar Kaya'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Pınar Kaya, hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak Kaya, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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