Sivas'ta Yan Yatan Araçta 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ta yan yatıp yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Ankara kara yolu çimento fabrikası kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.B. idaresindeki 58 ACR 310 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp yan yattı. Yaklaşık 30 metre sürüklen araçta bulunan N.B., A.B. ve N.B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS