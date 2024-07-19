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Aksaray'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Makas Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden otogar istikametine seyreden F.Ü. (45) idaresindeki 68 ABA 483 plakalı Volkswagen marka minibüs kavşakta G.A. (26) yönetimindeki 40 ABP 664 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken sürücüler ve minibüste yolcu olarak bulunan E.S.Ü. (14) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara taşınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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