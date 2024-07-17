Dörtyol'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde defalarca takla atan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 31 P 7729 plakalı otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü S.A. ile yanında bulunan E.Ş. yaralandı. Otomobilin defalarca takla atarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - HATAY