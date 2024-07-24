Zonguldak'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, terminalin önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, S.T. idaresindeki 16 TY 066 plakalı aracın Alaplı Çarşı Merkez istikametinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yolun ortasındaki bariyere çarparak yan yatan araçta sürücü S.T. hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK