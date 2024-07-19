Kırıkkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.K. idaresindeki 06 MKT 09 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyreden Afganistan uyruklu A.N.'nin kullandığı 71 MA 0450 plakalı Arora marka elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından, maddi hasarlı otomobil ve 3 tekerlekli motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE