Erdek'te otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, şarampole uçarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Erdek-Bandırma Yolu 2. kilometresinde, 10 NS 201 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ş.D. direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sonrasında otomobil şarampole uçarak takla attı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Ş.D. yaralandı. Otomobilinden çıkartılan Ş.D., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR