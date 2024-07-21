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Bursa'da 4.katın balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da 4.katın balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay dün saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4. Katında ikamet eden Bircan Adıyaman(47), balkona çıktı. Balkondan sarkan kadın dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruduğu kadın yoğun bakıma alındı. Kadın olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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