Diyarbakır'da Otomobil Çocuğa Çarptı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar Caddesi Gaziler Çeşme durağında ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı. Çocuk, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR