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Muğla'da ATV Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde ATV şarampole devrilen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde kullandığı dört tekerlekli motorlu araç ATV şarampole devrilen Adem Coşkun (67), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yatağan'ın Mesken Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Coşkun, evinden tarlasına doğru gittiği sırada kullandığı ATV şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evli ve 2 çocuk babası Adem Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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