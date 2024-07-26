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Antalya'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada Otomobil Hurdaya Döndü

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Antalya'da gece saatlerinde sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün arkadan çarpması sonucu bir otomobil hurdaya döndü. Şans eseri yaralanan olmazken, kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da gece saatlerinde sağanak yağmurun artmasıyla birlikte kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralan olmazken, çarpışan otomobillerden birisi hurdaya döndü. Öte yandan kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün 1 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Cüneyt D. idaresindeki 06 CAR 410 plakalı Citroen marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yasemin E. hakimiyetindeki 20 GG 754 plakalı Volkswagen markalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yasemin E.'nin kullandığı otomobil, yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda önce bariyerlere çarptı sonra olduğu yerde daire çizerek durabildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken Yasemin E.'nin kullandığı otomobil hurdaya döndü. Öte yandan kazaya sebep olan Cüneyt D.'nin 1 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Belki de bu kaza dört kişinin hayatına mal olabilirdi"

Hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammer Varsak, "Yolda gelirken yeğenimin arabasına arkadan çarpıyorlar ve çarpmanın şiddetiyle araç olduğu yerde dönerek daire çiziyor, ondan sonra bariyerlere vurarak durabiliyor. Bu içki içenlerin trafiğe çıkmaması gerekiyor. Bu tür insanların yüzünden bir sürü can gitti. Cezaların yüzde 500 artmasını istiyorum. Araçta dört kişiydik, belki de bu olay dört kişinin hayatına mal olabilirdi." şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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