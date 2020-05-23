Kayserispor'dan Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı Hes Kablo Kayserispor Kulübü, BTC Türk Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, BTC Türk Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübünde bir futbolcu ve bir kulüp personelinde korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinden ardından birçok kulüp Sarı-Kırmızılı takıma geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatyaspor. Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA