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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Her puanın değerli olduğu riskli haftalara girdik

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımdan umutlu olduğunu ve daha iyi olacaklarını söyleyerek, "Her puanın değerli olduğu riskli haftalara girdik" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden idman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

"Ben umutluyum, daha iyi olacağız"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, her maçın zor olduğunu ama iyi hazırlandıklarını kaydederek, "Geldiğimiz günden beri bir tek Kasımpaşa maçında hem oyunu verdik hem de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Onun dışında ne oyunu verdik, ne topu verdik. Çok büyük şanssızlığımız var, çok goller kaçırıyoruz. Akan oyunda Türkiye liginde en çok gol kaçıran takımız. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum. Çok karakterli, çok değerli oyuncular. Baktığımız zaman 2 senedir kulübün sıkıntılı dönemlerinde bu çocuklar kulübü sırtlamışlar ve buralara kadar getirmişler. Bu dönemde başkanımız ve yönetimimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Ben bunlara şahidim. Her puanın değerli olduğu riskli haftalara girdik. Ben umutluyum. Daha iyi olacağız. Trabzonspor maçı, çok zor bir maç. Trabzonspor camiası çok değerli bir camia. Kendi evimizde oynuyoruz. Bu riskli haftalarda taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyoruz. İyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gökhan ve Bilal milli takımı hak ediyor"

Kaleci Bilal Beyazit'in milli takıma çağrılmamasına dair gelen soruya Yılmaz, "Bu bizim ısrarımızla olacak bir değil. Gönül ister ki Gökhan da gitsin, Bilal de gitsin ama orada bir hoca ve hocanın tercihi var. Ben de şu anda hoca olduğum için hocanın tercihlerine saygı duymalıyız. Benim gönlüm Gökhan'ın ve Bilal'in orada olmasından yana. Hak ettiklerini de düşünüyorum. Belki biz dördüncü veya beşinci olsak daha farklı bir seçim olur ama şu anda sıkıntılı durumdayız. Her tercihe ve her seçime saygı duymak zorundayız. Hak ediyorlar mı, sonuna kadar hak ediyorlar" cevabını verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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