Kayserispor, Trabzonspor maçı için hazır

Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor, rakibini yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor tesislerle kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma, Ali Karimi ve Lionel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor -Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. - KAYSERİ